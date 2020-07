Coronavirus: in Italia prevale il ceppo che viene dalla Germania (Di venerdì 10 luglio 2020) Uno studio su 59 nuovi genomi Italiani di SarsCoV2, messi a disposizione della comunità scientifica internazionale dai ricercatori dell’Università Statale di Milano dice che l’epidemia di Covid-19 in Italia porta la firma del Coronavirus di ceppo europeo B1, quello arrivato in Germania da Shanghai, mentre il ceppo originario di Wuhan sembra avere un ruolo del tutto marginale. Lo studio, condiviso sul sito medRxiv, è stato da un’équipe guidata da Alessia Lai, Massimo Galli, Claudia Balotta e Gianguglielmo Zehender del Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche Luigi Sacco dell’università Statale di Milano e del Crc Episomi (Centro di ricerca coordinata Epidemiologia e sorveglianza molecolare delle infezioni). “I 59 ... Leggi su nextquotidiano

matteosalvinimi : ????L'allarme del giornalista libico Faraj Aljarih: 'In Libia il coronavirus sta dilagando, è molto probabile che im… - Corriere : ?? ULTIM'ORA – Coronavirus, l’Italia vieta l’ingresso da 13 Paesi a rischio - - fanpage : L’uomo, positivo al coronavirus, ha attraversato mezza Italia in treno - Noovyis : (Coronavirus: in Italia prevale il ceppo che viene dalla Germania) - - rcarangelo : RT @Noiconsalvini: CONTE VERSO LA PROROGA DELLO STATO D'EMERGENZA FINO AL 31 DICEMBRE: COSÌ PRENDE 'PIENI POTERI' -