Coronavirus in Italia: il bollettino delle ultime 24 ore (Di venerdì 10 luglio 2020) Emergenza Coronavirus, meno di 20.000 attualmente positivi in Italia: il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia: il bollettino del 10 luglio Riflettori ancora puntati sui focolai registrati in Italia. Nella settimana che volge alla conclusione il numero legato ai nuovi casi ha fatto registrare una leggera crescita, prevedibile alla luce del progressivo allentamento delle misure restrittive. Continua la risalita dei contagi in Italia. Sono 276 i positivi nelle ultime ... Leggi su newsmondo

