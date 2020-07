Coronavirus, in arrivo la proroga dello stato di emergenza a dicembre 2020: ecco che cosa significa (Di venerdì 10 luglio 2020) Ora, per passare dalle parole ai fatti, serve una nuova delibera del Consiglio dei ministri. Quella del 31 gennaio era valida sei mesi Leggi su ilsole24ore

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus arrivo Coronavirus, in arrivo la proroga dello stato di emergenza a dicembre 2020: ecco che significa Il Sole 24 ORE Coronavirus, terlizzese positivo nell'Ospedale di Molfetta

È stato registrato nelle ultime ore il nuovo contagio per Covid-19 su un paziente arrivato dalla Lombardia a Villanova di Ostuni. I rimanenti 2.437 tamponi effettuati in Puglia avevano dato esito nega ...

Coronavirus in Basilicata, nessun nuovo contagio su 217 test «Quarantena per chi arriva da Paesi a rischio»

POTENZA - Anche oggi sono risultati tutti negativi i 217 test per l’infezione da Covid-19 effettuati in Basilicata. Dunque, con questo aggiornamento i casi di contagio in Lucania restano 3. Nel repart ...

