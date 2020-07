Coronavirus: il Regno Unito non parteciperà al piano Ue per il vaccino anti-Covid-19 (Di venerdì 10 luglio 2020) La Gran Bretagna non parteciperà al piano dell’Unione Europea per procurarsi il vaccino contro il Coronavirus: lo ha annunciato l’ambasciatore britannico presso l’Ue, Sir Tim Barrow. Londra ha scelto di non partecipare perché “sarebbe costretta a interrompere i negoziati in corso con i fabbricanti in trattativa anche dall’Ue” e perché non avrebbe alcun ruolo nella governance sui fornitori, la quantità di dosi o l’agenda di distribuzione, ha spiegato l’ambasciatore.L'articolo Coronavirus: il Regno Unito non parteciperà al piano Ue per il vaccino anti-Covid-19 Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

