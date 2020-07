Coronavirus, il monitoraggio di Ministero e Iss: “Bassa criticità, ma ancora presenza di focolai rilevanti” (Di venerdì 10 luglio 2020) ancora bassa criticità e numeri in lieve calo, ma massima prudenza, anche per il diffondersi sulla penisola di focolai che devono farci mantenere alta la guardia. E’ questo in sintesi il messaggio del report di monitoraggio settimanale del Coronavirus redatto da Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità. “Complessivamente il quadro generale della trasmissione e dell’impatto dell’infezione da SARS-CoV-2 in Italia rimane a bassa criticità – si legge nel report – con una incidenza cumulativa negli ultimi 14 gg (periodo 22/6-5/7) di 4.3 per 100 000 abitanti (in lieve diminuzione). A livello nazionale, si osserva una lieve diminuzione nel numero di nuovi casi diagnosticati e notificati al sistema integrato di sorveglianza coordinato ... Leggi su meteoweb.eu

Corriere : ?? ULTIM'ORA – I dati del monitoraggio del ministero della Salute del 3 luglio, riferiti al periodo 29 giugno-5 lugl… - amerigormea : RT @Corriere: ?? ULTIM'ORA – I dati del monitoraggio del ministero della Salute del 3 luglio, riferiti al periodo 29 giugno-5 luglio https:/… - FabiParraguezM : RT @Corriere: ?? ULTIM'ORA – I dati del monitoraggio del ministero della Salute del 3 luglio, riferiti al periodo 29 giugno-5 luglio https:/… - laluisellina : RT @Corriere: ?? ULTIM'ORA – I dati del monitoraggio del ministero della Salute del 3 luglio, riferiti al periodo 29 giugno-5 luglio https:/… - DaHittler : RT @Corriere: ?? ULTIM'ORA – I dati del monitoraggio del ministero della Salute del 3 luglio, riferiti al periodo 29 giugno-5 luglio https:/… -