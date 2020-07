Coronavirus, il medico che ha scoperto l’Ebola: “Siamo solo all’inizio della pandemia” (Di venerdì 10 luglio 2020) Peter Piot è un microbiologo belga che da anni combatte con alcuni dei virus più letali al mondo. Diventato famoso a soli 27 anni per aver fatto parte del team che scoprì l’Ebola nel 1976, è stato successivamente uno dei pionieri della ricerca contro l’Aids. Attualmente è direttore della London School of Hygiene and Tropical Medicine e consulente speciale della Commissione Europea per quanto riguarda il Coronavirus. Secondo lo studioso, l’epidemia è destinata cambiare le nostre vite e non solo nell’immediato: “La verità è che siamo solo all’inizio di questa pandemia – ha dichiarato in un’intervista a Horizon, la rivista di scienza e innovazione dell’Unione Europea – ... Leggi su thesocialpost

