Coronavirus, il Governo valuta la proroga dello stato di emergenza fino al 3 dicembre. Conte: “Non significa che non teniamo sotto controllo il virus” (Di venerdì 10 luglio 2020) “E’ una decisione che dobbiamo prendere in Consiglio dei Ministri, lo stato di emergenza non significa che non teniamo sotto controllo il virus, l’eventuale proroga significa che siamo nella condizione di continuare ad adottare le misure necessarie, anche minimali. Non vi dovrete sorprendere se la decisione sarà prorogare lo stato di emergenza. Ragionevolmente prorogheremo lo stato di emergeza”.E’ quanto ha detto il premier, Giuseppe Conte, a proposito dell’ipotesi che il Governo proroghi fino al 3 dicembre lo stato di emergenza per ... Leggi su lanotiziagiornale

NicolaPorro : #Coronavirus,bloccati gli arrivi da 13 Paesi ma il #governo si dimentica del Pakistan.Intanto il comitato tecnico s… - matteosalvinimi : GOVERNO DI IRRESPONSABILI, COMPLICE DEI CRIMINALI. Da Ministro in un anno avevo smontato il business dell'immigrazi… - LegaSalvini : GOVERNO DI IRRESPONSABILI! - DeLuigi75 : RT @AzzurraBarbuto: La vera emergenza del Paese sono i cinquestelle al governo. Non il coronavirus. - rafirexit : RT @Libero_official: Il governo intenzionato a prorogare lo stato d'emergenza per il #coronavirus fino al termine dell'anno. #Senaldi: '#Co… -