Coronavirus, il bollettino della Campania: 7 positivi su oltre 1500 tamponi (Di venerdì 10 luglio 2020) E' stato da poco pubblicato l'ultimo aggiornamento circa l'emergenza-Coronavirus in Campania. Questo il bollettino di oggi, 10 luglio 2020:positivi del giorno: 7tamponi del giorno: 1. Leggi su tuttonapoli

