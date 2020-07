Coronavirus, i dati – Contagi ancora in salita: 276. 5mila tamponi in meno rispetto a ieri (Di venerdì 10 luglio 2020) Confermando il trend negativo degli ultimi giorni, anche oggi i nuovi Contagi di Coronavirus in Italia sono leggera salita: 276 nelle ultime 24 ore (erano stati 229 ieri). Quasi la metà (135) si trovano in Lombardia, il 48,9%. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, le altre Regioni più colpite Emilia Romagna (53 casi) e Lazio (23). Diminuisce però il numero dei tamponi: ne sono stati effettuati 47.953 nelle ultime 24 ore, circa 5 mila meno di ieri. Il totale dei Contagiati in Italia è 242.639. Quattro le Regioni senza nuovi casi: Sicilia, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata. I morti sono stati 12, così come ieri. Complessivamente le vittime sono così diventate ... Leggi su ilfattoquotidiano

RaiNews : La curva torna a salire #coronavirus #COVID__19 - regionetoscana : #covid19 Dati in #Toscana, #10luglio ?? 2 nuovi casi ?? 2685 tamponi eseguiti ?? 11 ricoveri (-2 da ieri) ?? 2 in… - fattoquotidiano : Coronavirus – I dati: aumentano ancora i nuovi casi, 235 in 24 ore. Ma cala il numero dei tamponi effettuati. Altri… - robertopontillo : RT @RaiNews: La curva torna a salire #coronavirus #COVID__19 - chicca517 : RT @RaiNews: La curva torna a salire #coronavirus #COVID__19 -