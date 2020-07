Coronavirus: i casi scendono ma il Premier Conte vuole prorogare lo stato di emergenza (Di venerdì 10 luglio 2020) Il Governo sta valutando in queste ore se prorogare lo stato di emergenza Covid fino al 31 dicembre. Questo potrebbe comportare anche il prolungamento dello smartworking per molti lavoratori. Il 31 gennaio il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza Covid il quale dovrebbe terminare il 31 luglio. Tuttavia – riferisce La Stampa – in … L'articolo Coronavirus: i casi scendono ma il Premier Conte vuole prorogare lo stato di emergenza proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

you_trend : ?? #Coronavirus, bollettino quotidiano • Attualmente positivi: 13.595 • Deceduti: 34.914 (+15, +0%) • Dimessi/Guari… - Agenzia_Ansa : #coronavirus Contagi in risalita, in 24 ore 229 nuovi casi. Oltre la metà sono in Lombardia. 12 le vittime, ieri er… - fattoquotidiano : Coronavirus, focolaio al polo logistico Tnt di Bologna: “18 casi positivi, tutti asintomatici” - GiaPettinelli : Coronavirus: Australia, ancora record di casi in Victoria - Asia - ANSA - GiaPettinelli : Coronavirus: Tokyo, 243 casi nelle ultime 24 ore - Asia - ANSA -