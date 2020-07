Coronavirus: Hong Kong chiude scuole da lunedì (Di venerdì 10 luglio 2020) Nel mondo, resta altissima l'allerta sul covid 19. Negli Stati Uniti ennesimo record giornaliero di casi, oltre 65mila in 24 ore. Il virus corre ancora veloce in America latina, dove sono risultati ... Leggi su tg.la7

Nel mondo, resta altissima l'allerta sul covid 19. Negli Stati Uniti ennesimo record giornaliero di casi, oltre 65mila in 24 ore. Il virus corre ancora veloce in America latina, dove sono risultati po ...Il governo di Hong Kong ha deciso di anticipare a lunedì la chiusura delle scuole per la pausa estiva nell'ex colonia britannica a causa di una nuova fiammata di casi di coronavirus. Lo ha reso noto i ...