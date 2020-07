Coronavirus: Hong Kong anticipa la chiusura delle scuole (Di venerdì 10 luglio 2020) Solo Ieri 34 nuovi contagi nel territorio cinese. Il governo ha così deciso di anticipare la chiusura delle scuole a lunedì prossimo. Risalgono i contagi anche in altri territori asiatici. Il governo di Hong Kong ha deciso di chiudere nuovamente le scuole a causa di una nuova ondata di casi di Coronavirus: a dare la … L'articolo Coronavirus: Hong Kong anticipa la chiusura delle scuole proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Hong Coronavirus, ultime notizie: Recovery fund: proposta Michel conferma 750 miliardi. Focolaio alla Tnt di Bologna. Usa, 838 morti in un giorno Il Sole 24 ORE Borse Cina: chiudono negative per timori ripresa Covid, Shanghai cede l'1,95%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 lug - Seduta negativa per le Borse cinesi che hanno risentito dei timori crescenti per nuovi possibili focolai di Covid-19 nell'area del Pacifico. Cosi' Shang ...

Mercati in ansia: boom nuovi casi COVID in Usa, Fauci lancia alert. Hong Kong chiude le scuole

