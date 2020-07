Coronavirus, gli Usa lasciano l’Oms ma gli errori di Trump parlano chiaro (Di venerdì 10 luglio 2020) Donald Trump, dopo aver a lungo minacciato di ritirare i finanziamenti all’Oms, ha formalmente notificato al Congresso e all’Onu l’uscita degli Stati Uniti dall’organizzazione stessa. La decisione entrerà in vigore il 6 luglio 2021 e ha già scatenato polemiche. In un mondo profondamente interconnesso, colpito da gravi problemi di salute globale (come il Covid-19 e il cambiamento climatico) che vanno ben oltre i confini geografici, la decisione appare irresponsabile e scellerata. Vediamone però i dettagli. In un recente post ho analizzato i principali errori dell’Oms nella gestione della pandemia Covid-19: a) ritardi nel riconoscere la trasmissione da persona a persona e nel dichiarare l’emergenza sanitaria internazionale; b) aver sconsigliato l’applicazione di restrizioni di viaggio; c) aver ... Leggi su ilfattoquotidiano

