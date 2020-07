Coronavirus, gli esperti Usa: “I bimbi lo trasmettono poco, riaprire le scuole in autunno” (Di venerdì 10 luglio 2020) Mentre in Italia si studiano le misure per riaprire le scuole in sicurezza a settembre, il dibattito sui rischi pandemia legati all’attività scolastica infuria. In un documento pubblicato sulla prestigiosa rivista ‘Pediatrics‘, due ricercatori americani – sulla base di alcuni recenti studi – affermano che i bambini raramente trasmettono Covid-19 ai coetanei o agli adulti, e dunque le scuole dovrebbero riaprire in autunno. A patto, evidenziano gli autori, di rispettare le opportune misure di igiene e distanziamento sociale e di tener conto del tasso di trasmissione nella comunità. Gli autori, Benjamin Lee e William V. Raszka, sono entrambi specialisti in malattie infettive pediatriche all’Università del Vermont. I due ricercatori basano le ... Leggi su meteoweb.eu

NicolaPorro : #Coronavirus,bloccati gli arrivi da 13 Paesi ma il #governo si dimentica del Pakistan.Intanto il comitato tecnico s… - Tg3web : Criminalità e difficoltà economiche accentuate dal coronavirus. Un intreccio insidioso, di cui sono pronte ad appro… - RegLombardia : #coronavirus ?? Ordinanza regionale n. 579: leggi gli ultimi provvedimenti relativi agli sport di contatto in vigore… - antoniodelconte : Coronavirus, Conte usa gli immigrati infetti per prorogare stato d’emergenza fino al 31 dicembre: “pieni poteri” al… - leone52641 : RT @cicciogia: Caro #INPS che durante la pandemia hai chiuso gli uffici al pubblico (e molti sono ancora chiusi, sic!), vorrei ricordarti c… -