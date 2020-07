Coronavirus, è allerta a Roma per 900 bengalesi rientrati da Dacca (Di venerdì 10 luglio 2020) Corsa contro il tempo per tracciare i contatti di chi è arrivato in Italia con i voli speciali alla vigilia del blocco Leggi su repubblica

Prende il via il progetto di sorveglianza epidemiologica di Sars-Cov-2 attraverso le acque reflue urbane , per fornire indicazioni sull'andamento epidemico e sull'allerta precoce di focolai nelle pros ...

Quattro voli charter partiti da Dacca e atterrati a Fiumicino il mese scorso (il 12, il 17 il 23 e il 26 giugno) spaventano Roma. A bordo c’erano circa 900 passeggeri alcuni dei quali sono risultati p ...

