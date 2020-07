Coronavirus: da oggi viaggi e rientri in Gb senza quarantena (Di venerdì 10 luglio 2020) ANSA, - LONDRA, 10 LUG - Fine dell'obbligo di quarantena in vigore da oggi nel Regno Unito per tutte le persone in arrivo o in rientro da decine di Paesi, inclusa l'Italia. La revoca della misura, il ... Leggi su corrieredellosport

maumartina : La notizia più bella. Oggi la terapia intensiva dell'ospedale di Bergamo non ha più pazienti contagiati da coronavi… - NicolaPorro : #Coronavirus,bloccati gli arrivi da 13 Paesi ma il #governo si dimentica del Pakistan.Intanto il comitato tecnico s… - LaStampa : In Lombardia il maggior numero di nuovi casi, oggi 119, in netto rialzo rispetto ai 71 di ieri. - Silvia_A79 : RT @NicolaPorro: #Coronavirus,bloccati gli arrivi da 13 Paesi ma il #governo si dimentica del Pakistan.Intanto il comitato tecnico scientif… - mrstbri : RT @NicolaPorro: #Coronavirus,bloccati gli arrivi da 13 Paesi ma il #governo si dimentica del Pakistan.Intanto il comitato tecnico scientif… -