Coronavirus, da ieri sono saliti i nuovi contagi, il 48,9% in Lombardia, 53 in Emilia, e 23 nel Lazio (Di venerdì 10 luglio 2020) Oggi i dati pubblicati dalla Protezione civile rispetto alla situazione Coronavirus, raccontano che nelle ultime 24 ore i contagi sono tornati a salire. Nello specifico, sono stati 276 i nuovi casi, di cui il 48,9% (135) in Lombardia, 53 in Emilia Romagna, e 23 nel Lazio. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza i contagi sono 242.639. Da ieri sono quattro le regioni senza nuovi casi: Sicilia, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata. Per quel che riguarda invece i morti, sono stati 12 per 34.938 complessivi. Con 31 in meno da ieri, al momento nel Paese abbiamo 13.428 le persone positive al ... Leggi su italiasera

