Coronavirus, cresce la preoccupazione: i contagi salgono per il terzo giorno consecutivo (Di venerdì 10 luglio 2020) Il “nemico invisibile” c’è ancora. Anzi, sta attaccando di nuovo. Per il terzo giorno consecutivo salgono i contagi del Coronavirus. Purtroppo, nelle ultime 24 ore, dodici persone sono morte, 276 i nuovi casi e 295 guariti in più. Solo quattro le regioni a zero contagi. Coronavirus, il bollettino giornaliero Il bollettino giornaliero nazionale sulla diffusione del Coronavirus in Italia continua a riservare brutte sorprese. I dati di Ministero della Salute, regioni e Istituto Superiore di Sanità sono disponibili sul sito della Protezione Civile. Il numero complessivo delle vittime dall’inizio dell’emergenza si avvicina a 35mila decessi: con le 12 in più rispetto a ieri, sono ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Coronavirus, cresce la preoccupazione: i contagi salgono per il terzo giorno consecutivo - imperianews_it : Coronavirus: i dati delle ultime 24 ore, in provincia di Imperia cresce il dato dei positivi e degli ospedalizzati - ilcomizio : LA PAURA EFFETTO COLLATERALE DEL COVID SULL'ECONOMIA DELLE FAMIGLIE: CRESCE IL RISPARMIO, BOOM DI LIQUIDITÀ E STOP… - piobulgaro : ? ULTIMO MINUTO, COVID-19: SI ESPANDE IL NUOVO FOCOLAIO, TANTI POSITIVI IN POCHE ORE E ORA TAMPONI A TAPPETO! Ecco… - montottouno : @matteosalvinimi E cresce in positivo come nuovi casi al Coronavirus, oggi altri 119 solo in Lombardia di persone c… -