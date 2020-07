Coronavirus, Conte: “Verso la proroga dello stato di emergenza” (Di venerdì 10 luglio 2020) VENEZIA – “Nessuno deve sorprendersi se ci avviamo verso la proroga dello stato di emergenza” legato al coronavirus. Lo afferma il presidente del consiglio Giuseppe Conte, oggi a Venezia per il primo test di sollevamento del Mose. Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Conte Coronavirus, ultime notizie, Conte: “Possibile stato di emergenza dopo il 31 luglio” Fanpage.it Coronavirus, Conte: ci avviamo verso proroga stato emergenza

Conte: "Non vedo un rimpasto all'orizzonte"

