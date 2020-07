Coronavirus, Conte: “Stato di emergenza fino al 31 dicembre”. Salvini contrariato (Di venerdì 10 luglio 2020) Coronavirus Italia, il premier Giuseppe Conte ammette che lo stato di emergenza può essere allungato fino a fine anno. Spaccatura nel centrodestra tra Lega e Forza Italia Lo stato di emergenza relativo alla pandemia di Coronavirus potrebbe essere prorogato almeno fino al prossimo 31 dicembre. E’ questo il succo del discorso che il premier italiano Giuseppe Conte ha fatto capire a margine del test di sollevamento delle paratoie del Mose a Venezia. “Ci sono le condizioni per prolungare lo stato di emergenza relativo al Coronavirus oltre il 31 luglio. Bisogna tenere sotto controllo il virus, non abbiamo ancora deciso tutto, ma è ragionevole proseguire verso questa direzione.” Di conseguenza, ... Leggi su bloglive

