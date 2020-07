Coronavirus, Conte prorogherà lo stato d’emergenza fino a dicembre 2020: ecco cosa comporterebbe (Di venerdì 10 luglio 2020) Un’indiscrezione lanciata stamattina da alcuni quotidiani, tra tutti ‘Il Messaggero’, e che trova riscontro nelle parole del Premier, Giuseppe Conte. Il Governo italiano è pronto a prorogare lo stato d’emergenza fino a dicembre 2020. In questo modo il Presidente del Consiglio potrebbe emanare, in caso di necessità, nuovi Dpcm, sui modelli di quelli in vigore nella fase 1 e nella fase 2. L’attuale stato di emergenza, proclamato lo scorso 31 gennaio termina il 31 luglio. Dunque è necessaria una decisione a breve. E visto come sta andando la pandemia (non tanto in Italia quanto nel resto del mondo) il prolungamento sembra inevitabile. E Conte lo ha confermato nel corso della conferenza stampa sul Mose, a Venezia: ... Leggi su calcioweb.eu

NicolaPorro : #Coronavirus,bloccati gli arrivi da 13 Paesi ma il #governo si dimentica del Pakistan.Intanto il comitato tecnico s… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Conte: 'Non possiamo permettere contagiati dall'estero' #coronavirus - TgLa7 : Coronavirus: 'Ragionevolmente ci sono le condizioni per proseguire lo stato di emergenza per il coronavirus dopo il… - tommasogiannin3 : RT @NicolaPorro: #Coronavirus,bloccati gli arrivi da 13 Paesi ma il #governo si dimentica del Pakistan.Intanto il comitato tecnico scientif… - infoitinterno : Coronavirus, nuovo focolaio in un'azienda logistica. Intanto Conte annuncia 'possibile proseguire lo stato di emerg… -