Coronavirus, Conte: “Probabile la proroga dello stato d’emergenza” (Di venerdì 10 luglio 2020) Coronavirus, il Premier Conte conferma la possibile proroga dello stato d’emergenza. Qualora fosse confermato, si andrebbe fino al prossimo 31 dicembre 2020. Il politico ha anche spiegato l’importanza di tale decisione. Lo stato di emergenza, in vigore fino al prossimo 31 luglio, potrebbe essere prorogato fino al prossimo dicembre 2020. A riferirlo è direttamente il … L'articolo Coronavirus, Conte: “Probabile la proroga dello stato d’emergenza” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

e che invece in periodo di emergenza Covid-19 è riuscito egregiamente a erogare. Sicuramente ho dimenticato qualche altro servizio. La situazione generale come avete capito è molto seria. Siamo al di ...L'Italia pronta a prorogare fino al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza per l'epidemia da Covid-19. Lo ha anticipato stamattina a Venezia, dove si era recato per la verifica dei lavori sul Mose, il ...