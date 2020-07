Coronavirus, Conte: “Possibile proroga dello stato di emergenza oltre il 31 luglio. Senza non avremmo gli strumenti per intervenire” (Di venerdì 10 luglio 2020) “Ragionevolmente ci sono le condizioni per proseguire lo stato di emergenza per il Coronavirus dopo il 31 luglio“. A dirlo è il premier Giuseppe Conte che, a margine della cerimonia generale di innalzamento delle 48 paratoie del Mose, a Venezia, ha parlato dell’ipotesi circolata in queste ore sulla possibile proroga dello stato di emergenza nazionale varato lo scorso 31 gennaio fino al 31 dicembre. Una decisione motivata non solo dai nuovi focolai di contagio che continuano ad emergere lungo la Penisola, ma anche dal fatto che, come ha precisato il Presidente del Consiglio, si tratta di uno “strumento utile per tenere sotto controllo il virus”. Secondo quanto riferisce La Stampa, il premier e il ... Leggi su ilfattoquotidiano

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 lug - "Non vi dovrete sorprendere se la decisione sara' di prorogare lo stato di emergenza" oltre il 31 luglio "perche' se non lo prorogassimo, non avremmo pi ...

Conte prorogherà lo stato d’emergenza per Covid fino a fine 2020: cosa significa e cosa comporta

Lo stato d’emergenza causato dall’epidemia di Coronavirus verrà prorogato fino al 31 dicembre 2020. La notizia è filtrata questa mattina su alcuni giornali e viene confermata, seppur solo in termini d ...

