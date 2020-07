Coronavirus, Conte: “Possibile prolungare lo stato di emergenza dopo il 31 luglio” (Di venerdì 10 luglio 2020) “Ragionevolmente ci sono le condizioni per proseguire lo stato di emergenza per il Coronavirus dopo il 31 luglio“: lo ha dichiarato il premier Giuseppe Conte a margine della cerimonia del Mose. “Lo stato di emergenza serve per tenere sotto controllo il virus. Non è stato ancora deciso tutto, ma ragionevolmente si andrà in questa direzione“. “Quella sulla proroga dello stato di emergenza “è una decisione collegiale da prendere in Cdm con tutti i ministri. Faccio solo una riflessione anticipatoria, lo stato di emergenza non significa che non teniamo sotto controllo il virus ma semplicemente che siamo nella condizione di ... Leggi su meteoweb.eu

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Conte: 'Non possiamo permettere contagiati dall'estero' #coronavirus - LegaSalvini : OCEAN VIKING ESULTA: SBARCHIAMO. SALVINI SILURA CONTE: COMPLICE DEGLI SCAFISTI - RedazioneTvcity : Coronavirus, Conte pronto a prorogare lo stato di emergenza fino al 31 dicembre - - MaurizioTorchi2 : RT @benq_antonio: #Coronavirus : #Conte proroga al 31 dicembre 'lo stato d emergenza' con quasi 0 contagi con 70 persone in terapia intensi… - 300Italia : RT @GiancarloDeRisi: #Conte non molla, vuole continuare a #governare per decreto scavalcando il parlamento. Così si preparara a prorogare f… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Conte Coronavirus, ultime notizie: ingresso in Italia vietato da 13 Paesi, Conte: Preparati per eventuali nuove ondate Fanpage.it Mose, via al test per le 78 dighe mobili: spuntano le paratoie gialle dall'acqua. Conte: «Va completato entro autunno-inverno»

ha aggiunto Conte. Mose, svolto con successo ultimo test Il Coronavirus non ferma il Mose: a fine mese riprendono i test «Il Mose è stata un'opera travagliata e faticosa» ma oggi «non potevamo mancare ...

Luca, Paolo e Mariateresa: i tre medici "Cavalieri" di Vo' oggi a Roma dal ministro Speranza

L'esponente del governo Conte li riceverà alle 11 del mattino ... entrato purtroppo nella storia recente lo scorso 21 febbraio come primo morto italiano affetto da Coronavirus) ma sarà anche ...

ha aggiunto Conte. Mose, svolto con successo ultimo test Il Coronavirus non ferma il Mose: a fine mese riprendono i test «Il Mose è stata un'opera travagliata e faticosa» ma oggi «non potevamo mancare ...L'esponente del governo Conte li riceverà alle 11 del mattino ... entrato purtroppo nella storia recente lo scorso 21 febbraio come primo morto italiano affetto da Coronavirus) ma sarà anche ...