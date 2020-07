Coronavirus, Conte: “Lo stato di emergenza sarà prorogato” (Di venerdì 10 luglio 2020) Il premier conferma le anticipazioni de La Stampa: «Si tratta di una decisione collegiale che ci consente di intervenire tempestivamente. Questo non significa che non teniamo sotto controllo il virus» Leggi su ilsecoloxix

NicolaPorro : #Coronavirus,bloccati gli arrivi da 13 Paesi ma il #governo si dimentica del Pakistan.Intanto il comitato tecnico s… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Conte: 'Non possiamo permettere contagiati dall'estero' #coronavirus - LegaSalvini : CONTE VERSO LA PROROGA DELLO STATO D'EMERGENZA FINO AL 31 DICEMBRE: COSÌ PRENDE 'PIENI POTERI' - domenicot69 : RT @51inif: Coronavirus, Conte: “Ci avviamo verso la proroga dello stato di emergenza” ????? SCANDALOSO! ?@GiuseppeConteIT? - iolanda_pitti : RT @CesareOrtis: FINALMENTE UNA BUONA NOTIZIA Migliaia di cause contro il #quaquaraqua #Conte: i risarcimenti salveranno l'Italia https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Conte

Il premier Conte conferma la volontà di estenderlo: così potrà emanare nuovi Dpcm e altri provvedimenti urgenti, come le ordinanze della Protezione civile. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ...Era un atto scontato la proroga dello stato di emergenza per il coronavirus annunciata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte questa mattina a Venezia. Fino a quando ci sarà anche un solo nuovo c ...