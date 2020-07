Coronavirus, Conte: "Lo stato di emergenza sarà prorogato dopo il 31 luglio" (Di venerdì 10 luglio 2020) La notizia completa qui: https://www.quotidiano.net/cronaca/Coronavirus-stato-emergenza-prorogato-1.5308262 L'articolo Coronavirus, Conte: "Lo stato di emergenza sarà prorogato dopo il 31 luglio" ... Leggi su sardanews

“E’ una decisione che dobbiamo prendere in Consiglio dei Ministri, lo stato di emergenza non significa che non teniamo sotto controllo il virus, l’eventuale proroga significa che siamo nella condizion ...Il presidente del Consiglio Conte ha annunciato che lo stato di emergenza, che doveva durare fino al 31 luglio, sarà prorogato alla fine 2020 ROMA — Un annuncio che vuole dire che l'emergenza non è an ...