Coronavirus, contagi in aumento per il terzo giorno consecutivo: il 50% in Lombardia (Di venerdì 10 luglio 2020) MILANO – Sale per il terzo giorno consecutivo il numero dei contagiati da coronavirus in Italia. Stando ai dati riportati dal ministero della Salute, infatti, i nuovi positivi sono 276 contro i 229 di ieri, e i 193 e 138 dei giorni scorsi. A trainare la crescita ancora una volta il dato della Lombardia che, con 135 nuovi casi, registra la metà dei nuovi contagi. Leggi su dire

