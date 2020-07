Coronavirus, Burioni: “Per l’immunità di gregge ci vuole il vaccino, nel frattempo viviamo la nostra vita con qualche precauzione” (Di venerdì 10 luglio 2020) “Come per tutte le altre infezioni per l’immunità di gregge ci vuole il vaccino. Nel frattempo – senza paura e senza panico – continuiamo a vivere la nostra vita di sempre con qualche precauzione in più. Portare la mascherina nei luoghi affollati non è un sacrificio così drammatico, e sono sicuro che il disagio è solo questione di abitudine“: lo sostiene il virologo Roberto Burioni, in un approfondimento pubblicato su “Medical Facts“, magazine online di informazione scientifica e debunking delle fake news. Secondo Burioni, che cita alcuni studi scientifici, “è impossibile raggiungere l’immunità di gregge tramite ... Leggi su meteoweb.eu

