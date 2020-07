Coronavirus: Brasile, il totale dei morti sfiora i 70 mila (Di venerdì 10 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 10 LUG - Il Brasile ha registrato ulteriori 1.220 decessi e 42.619 contagi nelle ultime 24 ore: lo hanno comunicato in serata il Consiglio nazionale dei segretari sanitari, Conass, e il ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Brasile Coronavirus, in Brasile il totale dei morti sfiora quota 70mila TGCOM Coronavirus, Speranza: "Divieto di ingresso per chi arriva da 13 paesi a rischio"

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato oggi, sentiti i ministri degli Esteri, dell’Interno e dei Trasporti, un’ordinanza che dispone il divieto di ingresso e di transito in Italia alle p ...

Tre passeggeri positivi al coronavirus: arrivati in aereo da Canarie, Brasile e Milano

Tre dei passeggeri risultati positivi al coronavirus sono arrivati a Roma da Canarie, Brasile e Milano. I contagiati fanno parte dei 28 casi accertati oggi nel Lazio, di cui 23 a Roma, mentre nelle ul ...

