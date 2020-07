Coronavirus, Bologna: 18 positivi in un’altra azienda di spedizioni (Di venerdì 10 luglio 2020) Il Coronavirus, dopo i casi accertati Bartolini, in quel di Bologna torna a colpire un’altra azienda che opera nel campo delle spedizioni. Bologna sotto i riflettori. Nel capoluogo emiliano, dopo il focolaio scoppiato alla Bartolini, con 31 casi positivi al Coronavirus, un’altra azienda è stata colpita. Parliamo di Tnt, con 18 nuovi casi di contagio. Se sommiamo i casi, delle ultime ore e delle due aziende che operano nello stesso campo, arriviamo quasi a quota 50. Un numero elevatissimo e inaccettabile per chi oggi lavora in un settore sempre più a rischio, a volte, anzi, molto spesso, con tutele ridotte o con la mancanza degli appositi strumenti per contrastare il contagio proprio sul luogo di lavoro. ... Leggi su bloglive

Effettuati decine di tamponi Dopo il focolaio di coronavirus che ha interessato il polo logistico della Bartolini, a Bologna il settore spedizioni deve ora fare i conti con un nuovo focolaio ...

