Coronavirus: Bolivia, ministro Difesa assume interim Sanità (Di venerdì 10 luglio 2020) ANSA, - LA PAZ, 10 LUG - Il ministro della Difesa Boliviano Luis Fernando López ha assunto ad interim la guida del ministero della Sanità dopo che la titolare di questo, Eidy Roca, è risultata ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - LA PAZ, 10 LUG - Il ministro della Difesa boliviano Luis Fernando López ha assunto ad interim la guida del ministero della Sanità dopo che la titolare di questo, Eidy Roca, è risultata positi ...STATI UNITI - Nuovo record di contagi negli Stati Uniti: oltre 65 mila in 24 ore secondo i dati della Johns Hopkins University. In totale i casi sono 3,11 milioni, le vittime oltre 133 mila. In Flori ...