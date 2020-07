Coronavirus, aumentano ancora i nuovi positivi, stabili i decessi (Di venerdì 10 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Prosegue il trend in aumento dei casi di Coronavirus in Italia; nelle ultime 24 ore si registrano 276 nuovi casi contro i 229 di ieri. Di questi 135 nella sola Lombardia, anche se la regione rispetto a ieri registra un numero inferiore di nuovi contagiati. Il numero dei morti resta uguale a quello di ieri, 12, portando il numero complessivo a 34.938. A rendere noti i numeri il ministero della Salute nel consueto bollettino quotidiano. In totale i contagiati da inizio Covid-19 sono 242.639. Il numero di guariti oggi è in diminuzione a 295, per un totale di 194.273. Cala di 27 il numero di ricoverati (844), mentre si riduce di 4 il numero dei ricoverati nelle terapie intensive, ora sono 65. Il numero delle persone in isolamento domiciliare è di 12.519, identico a quello di ieri. Nelle ultime 24 ore ... Leggi su ilcorrieredellacitta

