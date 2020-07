Coronavirus: Anthony Fauci contro Trump (Di venerdì 10 luglio 2020) Nuovo scontro a distanza tra Donald Trump e l’esperto di malattie infettive Anthony Fauci La battaglia tra Trump e Fauci va avanti ormai da diverso tempo. Fauci il maggior esperto di malattie infettive americano, membro della task force della Casa Bianca contro il covid-19, ha contestato in un’intervista pubblicata oggi sul Financial Times l’affermazione del … L'articolo Coronavirus: Anthony Fauci contro Trump proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

In questi mesi le critiche all’agenzia guidata da Tedros Adhanom Ghebreyesus sono state feroci e su più fronti. In primis il ritardo nel rispondere all’emergenza, con la dichiarazione di pandemia arri ...New York, 10 lug 22:34 - (Agenzia Nova) - Gli Stati Uniti registrano almeno 133.677 morti per Covid-19 su 3.144.472 contagiati: è quanto emerge dai dati pubblicati dall'università Johns Hopkins. Il Pa ...