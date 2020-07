Coronavirus, 91 invitati al matrimonio in quarantena: positivo il padre della sposa (Di venerdì 10 luglio 2020) L’Italia lotta ogni giorno per uscire una volta e per tutte dall’emergenza Coronavirus. Nei giorni scorsi, hanno destato molta preoccupazione le notizie della risalita dei contagi, così come vari focolai sparsi per le Regioni che per forza di cose tengono alto il livello di attenzione. Dopo il caso di un cittadino straniero positivo al Covid-19 che ha viaggiato per tutta Italia in treno e taxi, dal padovano arriva ora un altro caso allarmante: 91 invitati a un matrimonio sono finiti in quarantena, per colpa del padre della sposa. matrimonio a Cittadella: positivo il padre della sposa La notizia viene riportata ... Leggi su thesocialpost

Coronavirus - padre della sposa positivo : 91 invitati in quarantena Alla festa, ospiti provenienti da tutta Italia e non solo. Succede a Citta della , in provincia di Padova. Un matrimonio si trasforma in un focolaio di Coronavirus . Pochi giorni dopo la celebrazione e dalla festa organizzata dalla coppia congolese, il ...

Alla festa, ospiti provenienti da tutta Italia e non solo. Succede a Citta , in provincia di Padova. Un matrimonio si trasforma in un focolaio di . Pochi giorni dopo la celebrazione e dalla festa organizzata dalla coppia congolese, il ... Padre della sposa ha il Coronavirus : 91 invitati in Quarantena dopo le nozze nozze finite male per una coppia in Veneto: il papà della sposa è risultato positivo al Covid-19 e per questo tutti gli invitati sono finiti in Quarantena Il giorno più felice della vita di una coppia si è trasformato in ...

finite male per una coppia in Veneto: il papà è risultato positivo al Covid-19 e per questo tutti gli sono finiti in Il giorno più felice vita di una coppia si è trasformato in ... Nozze con il coronavirus - padre della sposa positivo : 91 invitati in quarantena Le Nozze si trasformano in nuovo focolaio di coronavirus. È successo a Cittadella, in provincia di Padova, dove a fine giugno è stato celebrato un matrimonio con relativi festeggiamenti organizzati da una coppia congolese. Il padre ...

repubblica : Coronavirus, Padova: padre della sposa posititvo: tutti i 91 invitati al matrimonio in quarantena - repubblica : Coronavirus, Padova: padre della sposa positivo. Tutti i 91 invitati al matrimonio in quarantena [aggiornamento del… - Corriere : Matrimonio con Coronavirus, a Cittadella 91 invitati in quarantena - nchesenso : RT @laGigogin: ???????????? Coronavirus, Padova: padre della sposa positivo. Tutti i 91 invitati al matrimonio in quarantena - Mariodarkmatter : RT @laGigogin: ???????????? Coronavirus, Padova: padre della sposa positivo. Tutti i 91 invitati al matrimonio in quarantena -