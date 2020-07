Coronavirus: 276 casi nelle ultime 24 ore, 135 in Lombardia (Di venerdì 10 luglio 2020) Coronavirus dati oggi 10 luglio 2020. La conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Oggi sono stati registrati 276 nuovi casi, 135 dei quali in Lombardia. Quattro regioni hanno fatto registrare zero contagi. In tutto i casi di positività al Coronavirus finora accertati in Italia sono 242.639. Gli attualmente positivi sono 14.642, 21 più di ieri; crescono seppur di poco anche i ricoverati con sintomi e in terapia intensiva. I guariti superano quota 192mila. 12 le vittime oggi. Il numero complessivo dei morti dall’inizio dell’emergenza è di 34.938. (segue dopo la foto) Il numero totale dei contagi in Italia è salito a 242.639: la Lombardia resta la regione con l’incremento ... Leggi su urbanpost

