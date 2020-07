Coronavirus: 12 morti in un giorno ma il Premier Conte vuole prorogare lo stato di emergenza (Di venerdì 10 luglio 2020) Il Governo sta valutando in queste ore se prorogare lo stato di emergenza Covid fino al 31 dicembre. Questo potrebbe comportare anche il prolungamento dello smartworking per molti lavoratori. I dati del Ministero della Salute in merito alla situazione di oggi ci informano che i casi attualmente positivi scendono a 13.428, segnano una decrescita di … L'articolo Coronavirus: 12 morti in un giorno ma il Premier Conte vuole prorogare lo stato di emergenza proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

