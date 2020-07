Corona virus: stato di emergenza fino al 31 dicembre, Conte prospetta la decisione "Ragionevolmente ci sono le condizioni per proseguire dopo il 31 luglio" (Di venerdì 10 luglio 2020) Ragionevolmente ci sono le condizioni per proseguire lo stato di emergenza per il Corona virus dopo il 31 luglio. Annuncio di Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio è intervenuto alla movimentazione delle paratoie del Mose, a Venezia, e a margine del test ha parlato drlla prospettiva di prolungare lo stato di emergenza per il Corona virus. “Serve per tenere sotto controllo il virus. Non è stato ancora deciso tutto ma Ragionevolmente si andrà in questa direzione”. Il nuovo termine sarà quello del 31 dicembre. L'articolo ... Leggi su noinotizie

chiaraintiso : RT @Zziagenio78: CHE SCHIFO BILL GATES CHE HA INVENTATO IL CORONA VIRUS PER ARRICCHIRSI. Se proprio vuole diventare ricco che fondi l'azien… -