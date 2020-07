Corona virus: Italia, 13428 positivi a test (-31 in un giorno) con 34938 decessi (12) e 194273 guariti (295). Totale di 242639 casi (276) Dati della protezione civile (Di venerdì 10 luglio 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 13428 positivi a test (-31 in un giorno) con 34938 decessi (12) e 194273 guariti (295). Totale di 242639 casi (276) <span class="subtitle">Dati della protezione civile</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

NoiNotizie : #coronavirus Corona virus: #Italia, 13428 positivi a test (-31 in un giorno) con 34938 decessi (12) e 194273 guarit… - bollettinoADAPT : RT @aepigroup: È con piacere che annunciamo di aver aderito all’iniziativa organizzata da @bollettinoADAPT , in collaborazione con diverse… -

Dalla rima buccale al layout delle aule. Dal generico metro bocca a bocca al metro all’interno dell’area statica dedicata alla “zona banchi”. Il dado è (sembra) tratto. Il Comitato tecnico scientifico ...Prosegue la lotta all'epidemia da coronavirus in Lombardia. I numeri ufficiali, come sempre, verranno dati in serata di venerdì. I dati più confortanti sono quelli legati ai ricoveri: -11 i pazienti n ...