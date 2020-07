Copertino: famiglia di ritorno dal Brasile, tutti positivi. In quarantena Corona virus, il Paese sudamericano è ora fra i 13 per cui vige il blocco degli ingressi in Italia (Di venerdì 10 luglio 2020) Maruto, moglie e figlio rientrati in Italia dal Brasile. Sottoposti a tamponi per il Corona virus sono risultati positivi e ora sono in quarantena nell’abitazione di Copertino. Lo conferma l’Asl Lecce. Le condizioni delle tre persone non sono gravi. Il Brasile, con altri 12 Paesi, da ieri è indicato come luogo dal quale non si può entrare in Italia, secondo il provvedimento del nostro ministro della Salute. L'articolo Copertino: famiglia di ritorno dal Brasile, tutti positivi. In quarantena <span class="subtitle">Corona virus, il Paese ... Leggi su noinotizie

DArcangeloLex : RT @NoiNotizie: Copertino (#Lecce): famiglia di ritorno dal #Brasile, tutti positivi. In quarantena - NoiNotizie : Copertino (#Lecce): famiglia di ritorno dal #Brasile, tutti positivi. In quarantena - BortoneMauro : #LecceSette Famiglia salentina rientra dal Brasile: tutti i componenti positivi al Covid - LeccePrima : Rientrano dal Brasile nel Salento: madre, padre e figlia positivi al Covid - GaetanoGorgoni : #covid In serata 3 tamponi positivi nel Salento. Si tratta di una famiglia di Copertino proveniente dal Brasile… -