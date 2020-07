Conte vuole pieni poteri fino al 31 dicembre. Verso la proroga dello stato di emergenza (Di venerdì 10 luglio 2020) Roma, 10 lug – Il governo giallofucsia sarebbe intenzionato a prorogare fino al 31 dicembre lo stato di emergenza sanitaria in Italia, in scadenza al 31 luglio. Nonostante l’emergenza coronavirus sia chiaramente rientrata e i casi di contagio siano sempre di meno – come conclamato dai numeri -, il premier Giuseppe Conte vorrebbe continuare ad usufruire dei vantaggi consentiti da uno stato di emergenza, come il decidere da solo a colpi di Dpcm, continuare a bypassare il Parlamento ed altre amenità a cui ci ha abituati dal 31 gennaio ad oggi. Il tutto magari con la scusa del rischio di nuovi focolai importati dall’estero. Eventualità a cui si può ovviare semplicemente sbarrando le frontiere e ... Leggi su ilprimatonazionale

MarcoBarzaghi : No a #Mandzukic e #Giroud .. Conte vuole #Dzeko - NicolaPorro : #Covid_19, ricordate solo ieri i titoli sui focolai che stavano ritornando?Oggi sui giornali è tutto scomparso. Ora… - StefanoFassina : Per chi vuole entrare nel merito delle ragioni per No #Mes , segnalo eccellente intervista di Federico Ferrau al pr… - VitoVaiPiano__ : RT @NackaSkoglund89: Conte è infallibile? No. Conte tarda i cambi? SÌ. Conte ha fatto errori palesi? Sì. Ma è l'unico che vuole vincere,… - fattointerista : RT @NackaSkoglund89: Conte è infallibile? No. Conte tarda i cambi? SÌ. Conte ha fatto errori palesi? Sì. Ma è l'unico che vuole vincere,… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte vuole L’ira del premier Conte: il Pd decida cosa vuole Corriere della Sera Clamorosa voce da Milano: l'Inter vuole scaricare Conte e pensa ad Allegri

L'Inter non sarebbe soddisfatta del rendimento di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra. I milanesi, infatti, sono stati scavalcati in classifica dall'Atalanta dopo il pareggio non entusiasmante di ...

Mose, Conte: sar gestito da struttura collegiale

Roma, 10 lug. (askanews) - La gestione del Mose far capo "a una struttura cui tutte le autorit che hanno titolo per partecipare alle decisioni prenderanno parte. La norma gi predisposta, la stiamo aff ...

L'Inter non sarebbe soddisfatta del rendimento di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra. I milanesi, infatti, sono stati scavalcati in classifica dall'Atalanta dopo il pareggio non entusiasmante di ...Roma, 10 lug. (askanews) - La gestione del Mose far capo "a una struttura cui tutte le autorit che hanno titolo per partecipare alle decisioni prenderanno parte. La norma gi predisposta, la stiamo aff ...