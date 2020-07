Conte: «Verso la proroga dello stato di emergenza per il Covid fino a 31 dicembre» (Di venerdì 10 luglio 2020) Il premier: «Ci sono le condizioni, servirà a tenere sotto controllo la diffusione del contagio» Leggi su corriere

«Ragionevolmente, ci sono le condizioni per proseguire lo stato di emergenza per il coronavirus dopo il 31 luglio». Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine del test di solle ...Roma, 10 lug. (askanews) – “Ragionevolmente ci avviamo verso la proroga dello stato di emergenza” per il coronavirus. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in un punto stampa a Venezia. “E’ una ...