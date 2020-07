Conte insiste, vuol prorogare stato emergenza fino al 31 dicembre (Di venerdì 10 luglio 2020) Lo scrive questa mattina il Messaggero riportando che il Presidente del Consiglio Conte – su spinta del Comitato tecnico scientifico e anche del Ministero della Salute – avrebbe deciso di estendere il provvedimento alla fine del 2020 Leggi su firenzepost

ROMA – Governo pronto a prorogare lo stato di emergenza per Covid-19 fino al 31 dicembre 2020. Lo scrive questa mattina il Messaggero riportando che il Presidente del Consiglio Conte – su spinta del C ...

Recovery Fund, oggi Conte incontra Rutte. Il premier avverte: “Se salta, rischia anche l’Olanda”

È senza sosta il tour del presidente Conte in vista del vertice su Recovery Fund. Dopo la tappa in Portogallo e quella in Spagna, oggi il premier vola in Olanda per insistere con il suo omologo Rutte ...

