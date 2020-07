Conte annuncia la proroga dello stato di emergenza oltre il 31 luglio (Di venerdì 10 luglio 2020) A margine del test di sollevamento delle paratoie del Mose, il Premier, Giuseppe Conte ha annunciato che lo stato di emergenza sarà prorogato oltre il 31 luglio. «Ragionevolmente, ci sono le condizioni per proseguire lo stato di emergenza per il coronavirus dopo il 31 luglio. Lo stato di emergenza serve per tenere sotto controllo il virus. Non è stato ancora deciso tutto, ma ragionevolmente si andrà in questa direzione». Lo stato di emergenza era stato dichiarato dal governo il 31 gennaio scorso. Secondo quanto riporta Sky, da fonti vicine al governo si apprende che lo ... Leggi su ilnapolista

