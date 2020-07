Consolato Usa di Napoli lancia un contest fotografico per celebrare l’Independence Day (Di venerdì 10 luglio 2020) Il Consolato Generale degli Stati Uniti a Napoli di cui il Console Generale Mary Avery ha lanciato su Facebook un contest fotografico in occasione del 244° anniversario dell’Indipendenza con tema l’amicizia tra gli Stati Uniti e il Sud Italia; il primo classificato si è aggiudicato un invito all’evento dell’Independence Day 2021. Per il 4 luglio la facciata del Consolato sul lungomare di Napoli per tutta la settimana sarà illuminata con una grande bandiera a stelle e strisce. Una pizza su cui spicca la bandiera dell’Italia, un panino con quella degli Stati Uniti; sullo sfondo, il golfo di Napoli col Vesuvio. È questa la foto che si è aggiudicata il primo premio del contest ... Leggi su ildenaro

Il Consolato Generale degli Stati Uniti a Napoli di cui il Console Generale Mary Avery ha lanciato su Facebook un contest fotografico in occasione del 244° anniversario dell’Indipendenza con tema l’am ...

