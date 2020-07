Consolato italiano di Casablanca, tutte le info per i connazionali sulla situazione Covid in Marocco (Di venerdì 10 luglio 2020) Sin dall’interruzione dei collegamenti diretti con l’Italia, nell’ambito delle misure decise dal Marocco per contrastare la diffusione dei contagi da Covid-19, l’Ambasciata d’Italia a Rabat ed il Consolato Generale d’Italia a Casablanca di cui il Console Generale Pierluigi Gentile hanno assistito circa 6500 connazionali e cittadini residenti in Italia con permesso di soggiorno, rivoltisi agli uffici delle due Sedi, rientrati nel nostro Paese dal 10 marzo scorso. Pur perdurando la generale sospensione dei collegamenti internazionali dal Marocco, l’Ambasciata ed il Consolato Generale, in collaborazione con l’Unità di Crisi della Farnesina, hanno ottenuto autorizzazioni dalle Autorità marocchine ... Leggi su ildenaro

xibraku_daniela : @metallo_pesante @petroglio @falostesso @davidrkadler Per non parlare del discorso che ha fatto Bonolis durante il… - PenuelaBea : @RobTallei Sono colombiana sposata con un italiano e non posso recarmi in Italia perche non ci sono voli diretti e… - PenuelaBea : RT @PenuelaBea: Sono colombiana sposata con un italiano e potrei recarmi in Italia. Purtroppo, non ci sono voli diretti e non mi e' concess… - PenuelaBea : Sono colombiana sposata con un italiano e potrei recarmi in Italia. Purtroppo, non ci sono voli diretti e non mi e'… - Postfin : @GiuseppeConteIT @sundarpichai Giuseppy, attendo il rinnovo della mia parente di guida, presso il consolato italian… -

Ultime Notizie dalla rete : Consolato italiano Consolato italiano di Casablanca, tutte le info per i connazionali sulla situazione Covid in Marocco Il Denaro Consolato italiano di Casablanca, tutte le info per i connazionali sulla situazione Covid in Marocco

Sin dall’interruzione dei collegamenti diretti con l’Italia, nell’ambito delle misure decise dal Marocco per contrastare la diffusione dei contagi da Covid-19, l’Ambasciata d’Italia a Rabat ed il Cons ...

L'appello dell'assessore Lombardo: "Fate rientrare Ahmed a Bologna"

La burocrazia blocca il rientro di Ahmed, il 33enne del Marocco che a Bologna è arrivato a 14 anni e si era costruito una vita: la casa in affitto, il lavoro da falegname, le cure per i problemi psich ...

Sin dall’interruzione dei collegamenti diretti con l’Italia, nell’ambito delle misure decise dal Marocco per contrastare la diffusione dei contagi da Covid-19, l’Ambasciata d’Italia a Rabat ed il Cons ...La burocrazia blocca il rientro di Ahmed, il 33enne del Marocco che a Bologna è arrivato a 14 anni e si era costruito una vita: la casa in affitto, il lavoro da falegname, le cure per i problemi psich ...