Confesercenti, aprono due nuove sedi in provincia di Napoli: ecco dove (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il presidente di Confesercenti Campania, Vincenzo Schiavo, ha inaugurato due nuove sedi dell’associazione in provincia di Napoli. Si tratta delle sezioni di Nola e di Sorrento. Il presidente della Confesercenti Interprovinciale di Nola è il dottor Luigi Rubino, consulente del lavoro, e sarà il riferimento sul territorio per rappresentare le tante imprese dell’area nolana. La sede si trova in via San Paolo Belsito. L’avvocato Liberato Mazzola ha invece assunto la carica di presidente della Confesercenti Sorrento, la cui sede è in corso Italia. “Le inaugurazioni di queste due importanti sezioni – ha detto Vincenzo Schiavo – erano già ... Leggi su anteprima24

