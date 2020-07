Concorsi al San Pio, la dura lettera d’accusa del papà di un candidato (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: 5 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo una dura lettera di accusa del dottor Giorgio Nardone nei confronti dell’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento. Di seguito il testo. “Io sottoscritto Giorgio Nardone residente in San Giorgio del Sannio, ultrasettantenne, dichiaro e denuncio quanto appresso: Mio figlio Massimiliano, nato a Benevento e residente a Bergamo, vincitore a 44 anni (uno dei più giovani primari d’Italia) di un concorso di direttore di unità operativa complessa negli ospedali di Sondrio (Dic 2017 — ASST Valtellina e Alto Lario) e dopo un anno di Treviglio (Nov 2018-ASST Bergamo Ovest) sempre in Lombardia, dove presta attualmente servizio, ha partecipato all’avviso pubblico di otorinolaringoiatria indetto dall’azienda ospedaliera San Pio, ex Rummo, di ... Leggi su anteprima24

Finanzieri e carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta hanno proceduto all’esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di 16 soggetti (amministrat ...

CALTANISSETTA - La città di Santa Caterina Villarmosa si è svegliata con una giunta azzerata dall'inchiesta giudiziaria "Cerbero" condotto all'alba di oggi da finanzieri e carabinieri del Comando Prov ...

