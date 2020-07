Concessioni balneari, lo stato continua a svendere le sue spiagge (e la nostra estate) (Di venerdì 10 luglio 2020) È tornato il solito dibattito sulle Concessioni balneari, quei permessi che lo stato dà ai privati per gestire commercialmente tratti di spiaggia pubblica, dietro pagamento di una quota annuale. Un emendamento al Dl rilancio, che verrà approvato nei prossimi giorni con la fiducia e che dunque non sarà soggetto a modifiche, ha rafforzato la proroga delle Concessioni balneari vigenti al 2033, di fatto alle condizioni attuali. A proporlo è stata la deputata di Forza Italia Deborah Bergamini, con la motivazione che nell’estate più difficile per gli stabilimenti italiani a causa delle misure di distanziamento sociale e del crollo del turismo, è opportuno dare una mano a chi proprio nelle spiagge ha la sua fonte di ... Leggi su wired

bendellavedova : La proroga delle concessioni balneari, non per 2 anni causa #Covid, ma per 13, è un danno allo Stato e ai contribue… - Radicali : Le concessioni balneari devono essere messe a gara e non possono essere prorogate alla scadenza. La politica, con… - CottarelliCPI : La Comm. Bilancio approva un emendamento al decreto rilancio che conferma la proroga al 2033 delle concessioni baln… - albemilano : @DanieleBerghino @OGiannino @CarloCalenda Su questo ha ragione il mio era un modo di riprendere l’argomento delle c… - lucy37059366 : RT @ImolaOggi: ??Ecco l'aiuto della letale UE dinanzi a una crisi epocale per il turismo: togliere a migliaia di famiglie la loro fonte di r… -