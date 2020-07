Concerti di Samuel nel 2020, annunciato Golfo Mistico Live: info date e prenotazioni (Di venerdì 10 luglio 2020) Sono finalmente ufficiali i Concerti di Samuel nel 2020, quelli che terrà tra il mare e la terra ferma. I biglietti sono disponibili in tutte le piattaforme abilitate. Il calendario è in continuo aggiornamento. Per coloro che non fossero in possesso di una barca, l'organizzazione ha messo a disposizione un biglietto comprensivo di posto e viaggio su imbarcazioni che partiranno da Lipari a Milazzo, così da coinvolgere anche i fan che vogliano partire dalla Sicilia. Per accedere al servizio è richiesta la registrazione con prenotazione su www.appeolie.it. Gli appuntamenti nelle Isole Eolie sono i seguenti: GIOVEDÌ 16 LUGLIO @ ISOLA DI VULCANO (ME) - Dj SetMERCOLEDÌ 22 LUGLIO @ ISOLA DI FILICUDI (ME) - Dj SetLUNEDÌ 27 LUGLIO @ ISOLA DI STROMBOLI (ME) - Live Set ... Leggi su optimagazine

