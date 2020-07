Completato il test del Mose. Conte: "Opera finita entro l'autunno" (Di venerdì 10 luglio 2020) Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dalla 'control room' nell'isola artificiale del Lido, ha premuto il pulsante che dà il via alla prova generale di innalzamento delle paratoie del Mose. Tutte le 78 dighe mobili entreranno sono entrate in funzione Contemporaneamente, installate nelle bocche di porto di Malamocco, Chioggia e Lido, del Mose. Il test è stato dichiarato Completato con successo alle 12.25 e ha permesso cosiìper la prima volta nella storia di isolare la laguna di Venezia dal resto del mare. "Questa non è una cerimonia di inaugurazione, non siamo per una passerella, siamo per un test. Il governo vuole toccare con mano e verificare l'andamento dei lavori", ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe ... Leggi su agi

